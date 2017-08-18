وست بروميتش يرفض عرضاً من السيتي لضم مدافعه إيفانز

أكد مدرب وست بروميتش البيون الإنجليزي لكرة القدم، طوني بوليس، الجمعة، أن ناديه رفض عرضا من مانشستر سيتي لضم قلب الدفاع الدولي الأيرلندي جوني ايفانز.

وقال بوليس في مؤتمر صحافي مخصص لمباراة فريقه مع بيرنلي المقررة السبت: "قدموا عرضا ورفضناه".

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن سيتي عرض 18 مليون جنيه استرليني (نحو 23 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاما.

وتابع بوليس في تصريح متناقض: "لا نرغب ببيع جوني ولا نحتاج إلى بيعه"، مضيفا: "يجب أن يكون عرضا جيدا جدا".

وأوضح: "أعتقد بأن كل لاعب هو للبيع بالسعر المناسب. سيكون من الجنون القول إن فريقا مثل وست بروميتش لن يبيع اللاعب إذا عرض أحد الأندية مبلغا كبيرا".

وكان ايفانز أحرز مع مانشستر يونايتد لقب الدوري الانجليزي ثلاث مرات، وكأس الرابطة مرتين، قبل أن ينتقل إلى وست بروميتش عام 2015، وعين قائدا للأخير في يوليو بعد رحيل دارن فليتشر إلى ستوك سيتي.

ويبحث الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي عن تعزيز مركز قلب الدفاع، ومع الاتجاه لعدم الاعتماد على الفرنسي الياكيم مانغالا، فانه يبقى لدى المدرب كل من جون ستونز والأرجنتيني نيكولاس اوتامندي وقائد الفريق البلجيكي فنسنت كومباني الذي يعاني من لعنة الاصابات المتكررة.

وقد انفق سيتي اكثر من 200 مليون جنيه استرليني لضم لاعبين استعدادا للموسم الجديد، فتعاقد مع ثلاثة مدافعين هم كايل ووكر والفرنسي بنجامان مندي والبرازيلي دانيلو، ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، والحارس الدولي البرازيلي ايدرسون موراييش.