الاتحاد الأفريقي يؤجل زيارته للكاميرون

المصدر: ياوندي - أ ف ب

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم السبت، أن لجنة التقييم التابعة له، والتي كان من المقرر أن تزور مضيفة نسخة 2019 الكاميرون، الأحد، أرجأت زيارتها لأسباب تتعلق بشركة تدقيق كان من المقرر أن ترسل مندوبين من ضمن وفد اللجنة.

وأشار الاتحاد القاري إلى أنه: "تقرر إرجاء الزيارة إلى موعد يحدد لاحقا"، وذلك في بيان بعث به ليل الجمعة إلى الاتحاد الكاميروني الذي من المقرر أن يستضيف البطولة بين السابع من يونيو والسابع من يوليو 2019.

وأوضح الاتحاد الافريقي أن هذا التأجيل يعود إلى: "تنصل في اللحظة الأخيرة من شركة التدقيق "برايس ووترهاوس كوبرز" التي كان من المقرر أن تشارك في وفد اللجنة التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وكان من المقرر أن تقوم هذه اللجنة بجولة تبدأ الأحد وحتى 28 أغسطس، لزيارة المنشآت المقرر أن تستضيف فيها الكاميرون، حاملة لقب نسخة 2017 في الغابون، أهم بطولة كروية قارية.

وشددت وزارة الرياضة الكاميرونية واللجنة المنظمة للبطولة على الجاهزية الكاملة لاستضافة اللجنة الأفريقية في أي موعد تحدده.

وتعرضت الكاميرون إلى انتقادات لاسيما من قبل رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، بشأن جاهزيتها لاستضافة نسخة 2019، والتي ستشهد للمرة الأولى مشاركة 24 منتخبا بدلا من 16.

وسبق لأحمد الذي انتخب رئيسا للاتحاد في مارس، منهيا هيمنة امتدت نحو ثلاثة عقود لسلفه الكاميروني عيسى حياتو، أن اعتبر الكاميرون ليست مستعدة لتنظيم أمم افريقيا 2019.

ولقيت هذه التصريحات انتقادات من حياتو، إضافة إلى الرئيس الكاميروني بول بيا الذي أكد ان بلاده ستكون جاهزة في اليوم المحدد لانطلاق البطولة، وأنه يتعهد بذلك.