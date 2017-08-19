دورتموند يبدأ الدوري الألماني بالفوز على فولفسبورغ

استهل فريق بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بالفوز على مضيفه فولفسبورغ 3-صفر يوم السبت في الجولة الأولى من المسابقة.



وعلى ملعب فوكسفاغن أرينا أنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدفين حملا توقيع الأمريكي الصاعد كريستيان بوليسيتش والمدافع الأسباني مارك بارترا في الدقيقتين 22 و27.



وفي الشوط الثاني تكفل المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ هداف الموسم الماضي، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 60.



وبدأ هوفنهايم صاحب المركز الرابع في الموسم الماضي من البوندسليجا مسيرته في الموسم الجديد بفوز صعب على ضيفه فيردر بريمن بهدف نظيف سجله المهاجم الكرواتي الدولي اندريج كراماريتش قبل ست دقائق من النهاية.



وعلى الاستاد الأولمبي في العاصمة برلين تقمص المهاجم الأسترالي ماثيو ليكي دور البطولة وسجل هدفي الفوز لهيرتا برلين في شباك شتوتغارت في الدقيقتين 46 و62.



وعلى ملعب آيمتيش آرينا سجل نيكولاي مولر هدف الفوز لهامبورج في شباك أوغسبورغ ليحصد الفريق ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره في الموسم الجديد من البوندسليجا.

واقتنص هانوفر فوزا غاليا من ملعب ماينز بهدف دون رد حمل توقيع لاعب الوسط النمساوي مارتن هارنيك في الدقيقة 73.