رئيس بايرن ميونخ: لن أحترم برشلونة بعد الآن

وجه أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني انتقادات عنيفة ولاذعة لمحاولات برشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني من أجل سد الثغرة التي تركها رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



وقال هونيس ، في تصريحات إلى قناة يوروسبورت" التلفزيونية ، : إذا كان برشلونة خلف هذا كله ، لن أحترم هذا النادي بعد الآن. في إشارة إلى مقاطعة اللاعب تدريبات دورتموند للضغط عليه من أجل السماح له بالرحيل إلى برشلونة.



وكان دورتموند رفض عرضا مغريا من برشلونة لشراء ديمبلي (20 عاماً) الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى 2021 كما قرر إيقاف اللاعب حتى إشعار آخر.



وقال هونيس : يجب الكشف عن المسؤول. إذا كانت لدى النادي عقود قوية ، فلا يهم ما يفعله اللاعبون ووكلاؤهم. العقد عقد.



ورفض دورتموند عرضا من برشلونة مشيرا إلى أنه ضعيف للغاية. وذكرت وسائل الإعلام أن دورتموند طلب 150 مليون يورو.