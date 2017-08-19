ريال سوسيداد يتجاوز سيلتا بعد مباراة ماراثونية

تغلب ريال سوسيداد على نظيره سيلتا فيغو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في أولى جولات الدوري الإسباني "ليغا سانتاندير" يوم السبت.

وافتتح الوافد الجديد، الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز أول أهداف اللقاء لسيلتا فيغو في الدقيقة 22، فيما عادل النتيجة الشاب الإسباني ميكيل أويارزابال في الدقيقة 33.

وبعد خمسة دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف غوميز هدفا ثانيا لأصحاب الأرض. وقبل نهاية المباراة ب10 دقائق سجل خوانمي هدف التعادل، قبل أن يقلب الطاولة البرازيلي ويليان خوزيه ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 88 في مباراة ماراثونية.