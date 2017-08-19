زيدان: لن أتوقف عن المداورة.. والدوري أفضل انجازاتي

أكد الفرنسي زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أنه لن يتراجع خطوة واحدة عن سياسة المداورة بين لاعبي الفريق والتي ساهمت في تحقيق نجاح كبير للأبيض في الموسم الماضي.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي قبل مباراته أمام ديبورتيفو لاكورونا في بداية رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني: ليس هناك فريق أول وفريق ثاني. ستكون هناك تغييرات دائما.

وأوضح: جميعنا في قارب واحد، سيكون الموسم طويلا للغاية. هذه هي المباراة الأولى من 38 مباراة للفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم. إذا كنت تريد الفوز بلقب الدوري، عليك أن تبدأ مسيرتك في البطولة بشكل جيد.

وأضاف: كل مباراة للفريق ستشهد جهدا هائلا لأن جميع المنافسين يرغبون دائما في الفوز على الريال.

ووصف زيدان فريقه بأنه "مثير" لكنه حذر من التراخي موضحا أن العمل فقط هو ما سيساعد الفريق على تكرار الموسم الاستثنائي الذي قدمه في الموسم الماضي.

وأكد زيدان: الفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي كان أفضل إنجاز في مسيرتي الرياضية.، سنحاول تكرار هذا.