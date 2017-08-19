ستوك يلدغ أرسنال بهدف خيسي ويخطف منه النقاط الثلاث

بدأ الوافد الجديد خيسي مشواره مع ستوك سيتي بطريقة رائعة عندما سجل هدف الفوز في الانتصار 1-صفر على أرسنال بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وبدأ اللاعب الإسباني النشيط، المنضم من باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي، وأنهى الهجمة الحاسمة بعد 90 ثانية من بداية الشوط الثاني ووضع الكرة باتقان في الشباك بعد تبادل للكرة مع البديل سيدو براهينو.



وفي مباراة ممتعة دفع هدف لاعب ريال مدريد السابق أرسنال للتخلي عن حذره في محاولة لادراك التعادل وكان الحارس جاك بوتلاند مثل الصخرة وراء خط دفاع ستوك الرائع.



وحرم الحكم أرسنال من هدف التعادل عندما ألغى هدفا سجله ألكسندر لاكازيت بسبب التسلل ليستمر اخفاق الفريق اللندني في الفوز بأول مباراتين في الدوري للعام الثامن على التوالي.