ليون يهدر الصدارة بتعادل مع بوردو

المصدر: باريس - د ب أ

أهدر ليون الفرنسي فرصة صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما أضاع فوزا في متناول الأيدي وتعادل مع ضيفه بوردو بثلاثة أهداف لمثلها يوم السبت في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وتقدم نبيل فقير بهدف لليون في الدقيقة 10 ثم أضاف الهولندي الشاب كيني تيتي الهدف الثاني في الدقيقة 23. وتعرض ليون لضربة قوية في الدقيقة 36 بعد طرد لاعب وسطه الإسباني سيرغي داردير لحصوله على إنذارين في غضون ثلاث دقائق.

واستغل بوردو النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض ورد بهدف دونه البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 41، لكن رغم النقص العددي تمكن المهاجم البوركيني الشاب بيرتراند تراوري من تسجيل الهدف الثالث لليون في الدقيقة 74.

وشهدت آخر دقيقتين من المباراة قمة الإثارة حيث سجل لاعب الوسط الدنماركي لوكاس ليراغير الهدف الثاني لبوردو في الدقيقة 88 ثم أحرز مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني له والثالث للفريق الضيف في الدقيقة الأخيرة.

ورفع ليون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني مقابل خمس نقاط لبوردو في المركز السادس.