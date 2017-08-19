مانشستر يونايتد يواصل رباعياته في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد بدايته الرائعة في الموسم الحالي وحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز ساحق 4 - صفر على مضيفه سوانزي سيتي يوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الثانية من المسابقة.



وعزز مانشستر يونايتد موقعه في صدارة المسابقة بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي بنفس النتيجة حيث سبق له الفوز على ويست هام 4 - صفر في مطلع الأسبوع الماضي.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى ست نقاط وتجمد رصيد سوانزي سيتي عند نقطة واحدة.



وحسم مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إيريك بايلي في الدقيقة 45 بعد صمود رائع من أصحاب الأرض لم يكسره مانشستر إلا في الدقيقة الأخيرة من الشوط.



وفي الشوط الثاني ، عاد سوانزي سيتي لصموده وفشل مانشستر يونايتد في هز الشباك مجددا حتى جاءت الدقيقة 80 لتشهد بداية الطوفان من الفريق الضيف حيث سجل البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني للفريق.



وأضاف الفرنسيان بول بوغبا وأنتوني مارسيال الهدفين الآخرين لمانشستر في الدقيقتين 82 و84 ليغرق الفريق مضيفه في غضون خمس دقائق.