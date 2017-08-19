مورينيو: لا للتفاؤل المفرط ...وسعيد بنتائجنا الكبيرة

حذر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي من الإفراط في التفاؤل بعد انتصاريه المتتاليين في أول مباراتين للفريق بالدوري الإنكليزي هذا الموسم.

وتغلب مانشستر يونايتد على مضيفه سوانزي سيتي أربعة للا شيء السبت، في المرحلة الثانية من المسابقة وهي نفس النتيجة التي تغلب بها على وست هام الأسبوع الماضي، ليحصد ست نقاط من المباراتين ويرفع رصيده من الأهداف إلى ثمانية أهداف فيما لم تهتز شباكه حتى الآن.

وقال مورينيو: في الموسم الماضي، حصدنا ست نقاط من أول مباراتين وأنهينا الموسم في المركز السادس... أهم شيء بالنسبة لي هو أننا قدمنا أداء جيدا في هاتين المباراتين وأن نستمر بهذا المستوى.

وأشار مورينيو إلى أن الأداء كان متكافئا بين الفريقين معظم فترات المباراة وأن أول 75 دقيقة من المباراة تعكس مدى صعوبتها ولهذا ظلت النتيجة هي تقدم مانشستر يونايتد بهدف.

وعبر عن فرحته: أشعر بالسعادة لقدرتنا على استغلال الدقائق الأخيرة لحسم اللقاء بهذه النتيجة الكبيرة. وأشار مورينيو إلى أن أهم ما يعبر عن طبيعة الفريق الآن هو أن الفريق اكتسب الثقة ونال مزيدا منها خلال هذه المباراة.