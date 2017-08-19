نادال يخرج من "سينسيناتي" ويعرب عن حزنه بسبب برشلونة

أعرب لاعب كرة المضرب الإسباني رافايل نادال عن حزنه في أعقاب "المأساة" التي تعرضت لها مدينة برشلونة، بعد اقتحام شاحنة صغيرة ساحة سياحية مساء الخميس، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا على الأقل.

ووضع نادال الجمعة شارة سوداء حدادا على الضحايا، وذلك خلال خوضه مباراتين في دورة سينسيناتي الأميركية، سابع دورات الماسترز للالف نقطة، وذلك على غرار مواطنيه الآخرين دافيد فيرر وغاربيني موغوروتسا وألبرت راموس-فينولاس.

وقال نادال (31 عاما) بعد خروجه من ربع النهائي على يد الأسترالي نيك كيريوس: ما حدث أمر رهيب. الجميع في إسبانيا تحطمت قلوبهم بمن فيها انا بالطبع.

وأضاف: نعم، إنها مأساة، وشعور بأننا لسنا في آمان في أي مكان، معربا عن أسفه لما حصل للضحايا وذويهم واقربائهم.

وزاد نادال المتحدر من مدينة مايوركا: كل دعمي لبرشلونة لاسيما للأشخاص الذين يعانون، لكل عائلات الضحايا.

وقتل 13 شخصا وأصيب مئة شخص على الأقل عندما اقتحمت شاحنة بيضاء صغيرة الشارع الرئيسي لحي لا رامبلا في قلب برشلونة السياحي وقامت بدهس، مارة ما ادى الى سقوط 13 قتيلا على الاقل وحوالى مئة جريح. وبعد ساعات، اخترقت سيارة شاطىء البحر في منتجع كامبريلس باقليم كاتالونيا ايضا، ما أدى الى إصابة ستة مدنيين وشرطي. وتوفيت إمرأة متأثرة بجروحها.