أتلتيكو مدريد يفلت من الخسارة أمام جيرونا

المصدر: مدريد - د ب أ

أفلت أتلتيكو مدريد الإسباني من هزيمة محققة على ملعب مضيفه جيرونا الصاعد لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وتعادل معه بصعوبة شديدة وبعشرة لاعبين بهدفين لمثلهما يوم السبت في المرحلة الأولى من المسابقة.

وعلى استاد مونتيليفي تقمص المهاجم الاوروغوياني كريستيان ستواني دور البطولة وتقدم بهدفين لجيرونا في غضون ثلاث دقائق فقط وتحديدا في الدقيقتين 22 و25.

وانضم ستواني، 30 عاما، إلى جيرونا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من ميدلسبره الإنجليزي

ورد البديل الأرجنتيني أنخل كوريا بهدف لأتلتيكو في الدقيقة 78 رغم النقص العددي بعد طرد المهاجم الفرنسي أنتوان غريزمان في الدقيقة 67 لحصوله على إنذارين متتاليين.

وقبل خمس دقائق من النهاية خطف المدافع الاوروغوياني خوسي ماريا خيمينيز هدف التعادل القاتل لأتلتيكو.

وبدأت المباراة وسط محاولات من جانب أتلتيكو مدريد للوصول إلى الشباك وكاد الفريق أن يحقق ذلك عبر تسديدة قوية من المهاجم الفرنسي أنتوان غريزمان ولكن خوركا إيرايزوز حارس جيرونا تصدى له بثبات.

ورد أليكس جرانيل لاعب جيرونا بتسديدة قوية لكنها لمست الشباك من الخارج. وشهدت الدقيقة 22 أول هدف لجيرونا في دوري الدرجة الأولى عندما ارتقى ستواني برأسه لتمريرة متقنة من جرانيل ووضع الكرة في الشباك.

وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف ستواني الهدف الثاني له ولفريقه إثر ضربة حرة أحدثت دربكة في دفاعات اتلتيكو ليستغل مهاجم منتخب أوروغواي الموقف لصالحه ويسدد برأسه في الشباك.

وقبل ثلاث دقائق من النهاية كان جيرونا قريبا جدا من تسجيل الهدف الثالث بعد ارتباك واضح في دفاعات أتلتيكو ليستخلص بيري بونس الكرة ويسدد كرة زاحفة ولكن يان اوبلاك حارس الفريق الضيف أبعد الكرة ببراعة من على خط المرمى.

وتعرضت مساعي أتلتيكو في العودة إلى المباراة لضربة موجعة في الدقيقة 67 بعد طرد غريزمان لحصوله على إنذارين متتاليين بسبب ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء ثم الاحتجاج على قرار الحكم.

ورغم النقص العددي رد البديل أنخل كوريا بهدف لأتلتيكو في الدقيقة 78 عبر تصويبة صاروخية بقدمه اليمنى سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى جيرونا.

وقبل خمس دقائق من النهاية خطف المدافع الاوروجوياني خوسي ماريا خيمينيز هدف التعادل القاتل لأتلتيكو من ضربة رأس بعدما تلقى تمريرة رائعة من ضربة حرة نفذها كوكي واستغل الخروج الخاطئ للحارس خوركا إيرايزوز وسدد برأسه في الشباك.