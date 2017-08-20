ألونسو يخطف الأضواء ويمنح تشيلسي الفوز على توتنهام

سجل المدافع الإسباني ماركوس ألونسو هدفين ليقود فريقه تشيلسي إلى الفوز الأول في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي لكرة القدم إثر تغلبه على جاره ومضيفه توتنهام 2 - 1 يوم الأحد في المرحلة الثانية من المسابقة.



وأنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماركوس ألونسو في الدقيقة 24 رغم تفوق توتنهام في فترات عديدة من الشوط الأول وخاصة في الربع ساعة الأخيرة من هذا الشوط.



وفي الشوط الثاني ، واصل الحظ عناده لتوتنهام في الفرص التي سنحت له ليفشل الفريق في ترجمة عددا من الفرص في هذه المباراة التي اتسمت بالإثارة والندية الواضحة منذ الدقيقة الأولى.



ومنحت النيران الصديقة فريق توتنهام فرصة الخروج بنقطة التعادل عندما سجل البديل ميشي باتشواي لاعب تشيلسي هدف التعادل لتوتنهام عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82 ولكن ماركوس ألونسو سجل الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة 88 ليمنح تشيلسي فوزا غاليا.

وحصد تشيلسي أول ثلاث نقاط له في المسابقة هذا الموسم فيما تجمد رصيد توتنهام إلى ثلاث نقاط.



وشهدت المباراة اليوم المشاركة الأولى للمهاجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا في التشكيلة الأساسية لتشيلسي منذ أن انتقل إليه هذا الصيف قادما من ريال مدريد الإسباني علما بأن اللاعب شارك بديلا في مباراة الفريق الأولى بالمسابقة وسجل هدفا لكنه خسر 2 - 3 أمام بيرنلي.