إنييستا يثير الشكوك حول استمراره بقميص برشلونة

أثار أندريس إنييستا قائد برشلونة الشكوك حول استمراره في صفوف الفريق الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده في الصيف وعدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي للبقاء مواسم مقبلة.

وينتهي عقد إنييستا مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولكن في الوقت الذي أسرع فيه النادي الكاتالوني لحسم مستقبل هدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف فإنه تجاهل التفاوض مع "مايسترو خط الوسط" بشأن مصيره.



وقال انييستا في تصريحات لصحيفة "ال بايس" الإسبانية: في الحقيقة لم أجدد عقدي بعد، لقد واجهت العديد من المشاعر غير المفهومة، لكن اعتقد أنها طبيعية.

وأضاف: إنه سيناريو لم أكن أبدا لأتخيله قبل ثلاثة أعوام، دعنا نقول أنني أفكر في المستقبل بشكل لم أفعله من قبل. وأكد إنييستا أنه يكن قدر كبير من الاحترام للمدرب السابق لويس إنريكي رغم اختلافه معه في بعض الأوقات.



وختم بالقول: في هذا النادي لا يمكن أبدا أن تفقد احترامك للأشخاص الذين أفنوا حياتهم من أجل القميص.