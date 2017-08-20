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ركلة حرة من كولاروف تمنح روما الفوز على أتلانتا

المصدر: روما - د ب أ
كولاروف أحرز الهدف الوحيد في المواجهة
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استهل روما حملته في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز صعب على مضيفه أتلانتا 1 - صفر ،خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين روما بالفضل في هذا الفوز للاعبه اليكساندر كورلاوف، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31، ليحصد روما أول ثلاث نقاط له في المسابقة ، فيما يظل فريق أتلانتا بلا نقاط.

ويذكر أن هذه المباراة هي أول المباريات الرسمية للمدرب إيزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لروما، الذي جاء ليخلف لوشيانو سباليتي.

ويلتقي روما مع إنتر ميلان يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من الدوري ، فيما يلتقي أتلانتا مع نابولي في اليوم التالي بذات الجولة.

كلمات دالّة

#روما, #أتلانتا, #الدوري الإيطالي, #كولاروف

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