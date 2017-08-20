سمير نصري يقترب من الدوري التركي

دخل الفرنسي سمير نصري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي في مفاوضات من أجل الانتقال إلى انطاليا سبور التركي لمدة عامين.



ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فقد تم التقاط صورة لنصري (30 عاماً) وهو يهبط في تركيا مشيرة إلى أنه يستعد للخضوع للكشف الطبي في انطاليا.



وانتقل نصري إلى مانشستر سيتي قادما من أرسنال مقابل 25 مليون جنيه إسترليني في 2011 وشارك مع الفريق منذ ذلك الحين في 129 مباراة بالدوري الإنجليزي.



وفاز نصري مع سيتي بلقبين في الدوري الإنجليزي ولقب في كأس الاتحاد ولقبين في كأس رابطة المحترفين.وقضى لاعب الوسط الفرنسي الموسم الماضي معارا إلى إشبيلية الاسباني.



ولم يشارك نصري في فترة إعداد سيتي في أمريكا لكنه خرج من حسابات المدرب الاسباني بيب غوارديولا. ويضم انطاليا بين صفوفه المهاجم الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة السابق.