لاعب هامبورغ احتفل بهدفه.. فتعرض إلى "الرباط الصليبي"

أعلن نادي هامبورغ الألماني يوم الأحد أن جناحه نيكولاي مولر قد يغيب عن الملاعب لسبعة أشهر بعد إصابته أثناء احتفاله بهدفه في شباك أوغسبورغ يوم السبت في الجولة الأولى من البوندسليغا.



وذكر هامبورغ في بيان له: نبأ مروع، نيكولاي مولر تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى وسيغيب لنحو سبعة أشهر.



ويعد مولر (29 عاماً) أحد أفضل لاعبي هامبورغ في الموسم الماضي لكنه رفض مؤخرا تجديد عقده الذي ينتهي في 2018.



وأشار ينز تودت مدير الكرة في هامبورغ: التشخيص سبب لنا صدمة هائلة، إنها صدمة حقيقية لموسمنا، وبالتأكيد لنيكولاي أيضا. وأوضح: نتمنى له كل التوفيق في عملية التعافي وسنسانده بأقصى استطاعتنا.



وسجل مولر هدف الفوز لهامبورغ في شباك أوغسبورغ في فترة مبكرة من المباراة ولكن أثناء الاحتفال بالهدف تعثر في الراية الركنية وسقط، وحاول بعدها إكمال المباراة لكنه لم يستطع ليغادر الملعب ويتم نقله إلى المستشفى.