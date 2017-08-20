نهائي مبكر بين بايرن ميونخ ولايبزيغ في كأس ألمانيا

يستضيف فريق لايبزيغ نظيره بايرن ميونخ في الدور الثاني من كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك بعدما أسفرت قرعة هذا الدور عن أربعة مواجهات قوية تجمع بين فرق الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وستكون أبرز مباريات هذا الدور عندما يحل بايرن ميونخ حامل لقب الدوري ضيفا ثقيلا على لايبزيغ، وصيف الدوري في الموسم الماضي.

وسيكون هناك ديربي بين فولفسبورغ وهانوفر، بينما يلعب هيرتا برلين مع كولون وفيردر بريمن مع هوفنهايم، ويحل بوروسيا دورتموند، حامل اللقب، ضيفا على ماغديبورغ، المنافس بالدرجة الثالثة، والذي تغلب على أوغسبورغ في الدور الأول، في منافسات هذا الدور الذي سيقام خلال يومي 24 و25 من أكتوبر.

وسيلعب أوزنابروك، الذي فجر مفاجأة كبيرة وتغلب على هامبورغ في الدور الأول، على أرضه أمام نورمبرغ المنافس بالدرجة الثانية.

وسيواجه لايبزيغ نظيره بايرن ميونيخ مرتين خلال أيام، بعدما أوقعت القرعة الثنائي في مواجهة بعضهما البعض. وسيحل بايرن ضيفا على لايبزيغ في مباريات الكأس التي تقام منتصف الأسبوع، قبل أن يحل لايبزيغ ضيفا على بايرن ميونيخ 28 أكتوبر في منافسات الدوري.

ونشر ماتس هوميلز، لاعب بايرن، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" جاء فيها: " يا لها من قرعة".

ويحتل ماغديبورغ حاليا المركز الثالث في الدرجة الثالثة، ولكنه سيستمتع بالفرصة للابتعاد عن صراع الصعود لاختبار أنفسهم أمام دورتموند.

وقال المدرب ينز هايرتيل: " ستكون الأجواء مذهلة، ولكننا نتطلع لتلك المباراة، بالتأكيد ستكون صعبة".

ويستضيف شفاينفورث، المنافس بالدرجة الرابعة، نظيره آينتراخت فرانكفورت الفائز بالكأس أربع مرات سابقة، بينما سيسعى فريق فيهين فيسبادن لتحقيق مفاجأة عندما يواجه شالكة.

ويلتقي بوروسيا مونشنغلادباغ مع فورتونا دوسلدورف ويلعب ماينز مع هوليستن كيل، وباير ليفركوزن مع يونيون برلين، وشتوتغارت مع كايزرسلاوترن، وفرايبورغ مع دينامو دريسدين.