هيديرسفيلد تاون يهزم نيوكاسل بهدف آرون موي

واصل فريق هيديرسفيلد تاون انطلاقته المميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه نيوكاسل 1 – صفر يوم الأحد في الجولة الثانية من مسابقة الدوري.



ويدين هيديرسفيلد تاون بالفضل في هذا الفوز للاعبه آرون موي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.



ورفع هيديرسفيلد رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني مؤقتا ،خلف مانشستر يونايتد المتصدر، فيما ظل فريق نيوكاسل بلا نقاط في المركز السادس عشر.



ويعد هذا الفوز هو الثاني على التوالي لهيديرسفيلد في الدوري هذا الموسم، بعدما تغلب على كريستال بالاس في الجولة الأولى بثلاثة أهداف نظيفة، فيما تعد هذه الهزيمة هي الثانية لنيوكاسل هذا الموسم حيث كان قد خسر من توتنهام بهدفين نظيفين في مستهل مبارياته بالدوري.