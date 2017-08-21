الفرنسي كوندوغبيا يرتدي قميص فالنسيا الإسباني

أعلن فالنسيا الإسباني انضمام الفرنسي جيفري كوندوغبيا، لاعب وسط نادي إنتر ميلان الإيطالي، الى صفوفه على سبيل الاعارة لموسم واحد، مع خيار ضمه بشكل نهائي.

وقال فالنسيا في بيان عبر موقعه الإلكتروني: توصل فالنسيا الإثنين إلى اتفاق مع إنتر ميلان لاستعارة لاعب خط الوسط الفرنسي جوفري كوندوغبيا لهذا الموسم حتى 30 يونيو 2018 مع امكانية شراء العقد.

وبحسب الصحف الإسبانية، فان قيمة الشراء بعد الإعارة تقدر بـ 25 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 24 عاما، علما انه انضم إلى انتر عام 2015 قادما من موناكو الفرنسي مقابل 35 مليون يورو.

ودخل كوندوغبيا (5 مباريات دولية) في نزاع مع إنتر في أغسطس وغاب عن التمارين في محاولة لفرض عملية انتقاله.

وسبق لكوندوغبيا أن دافع عن ألوان إشبيلية الإسباني في موسم 2012-2013.