برشلونة "الحزين" يبدأ مشواره الدوري بفوز باهت

استعاد برشلونة بعض اتزانه بعد كبوته في كأس السوبر الإسباني وافتتح الفريق مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم بفوز باهت بهدفين على ضيفه ريال بيتيس يوم الأحد في المرحلة الأولى من المسابقة.



وعاند الحظ برشلونة كثيرا أمام مرمى بيتيس كما تصدى القائمان لأكثر من تسديدة لنجمه الشهير ليونيل ميسي ولكن الأخير قدم الأداء الرائع الكافي لقيادة الفريق إلى الفوز وحصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة هذا الموسم.

وأنهى برشلونة الشوط لأول لصالحه بهدفين نظيفين ليحصل الفريق على دفعة معنوية كبيرة ساعدته كثيرا في الشوط الثاني.



وجاء الهدف الأول عن طريق النيران الصديقة إثر عرضية الإسباني جيرارد ديلوفيو لمست قدم المدافع الروماني ألين توسكا قبل أن تستقر في الشباك ليكون هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 36 . وفي الدقيقة 39 سجل سيرجي روبرتو هدف الاطمئنان لبرشلونة.



وافتقد برشلونة في هذه المباراة جهود نجمه الأوروغوياني الشهير لويس سواريز للإصابة كما وضع المدرب إرنستو فالفيردي المدافع جيرارد بيكيه على مقاعد البدلاء.