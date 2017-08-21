رئيس بايرن: مركز "الشباب" سلاحنا لمواجهة ارتفاع الأسعار

قال أولي هوينيس رئيس نادي بايرن ميونخ الأكثر تتويجا بلقب الدوري الألماني لكرة القدم إنه يرى أن المركز التدريبي الجديد للشباب، سيساعد الفريق مستقبلا في مواجهة الارتفاع الهائل في صفقات انتقالات اللاعبين وكذلك الأجور.



وقال هوينيس يوم الاثنين خلال افتتاح المركز التدريبي الذي تكلف 70 مليون يورو: ربما يكون هذا هو جواب بايرن على جنون الانتقالات وتضخم الأجور.



ويأمل بايرن في أن يساعده المركز التدريبي ، المقام على مساحة 30 هكتارا ويطل على استاد أليانز أرينا ، على تطوير نجوم للمستقبل ، على خطى باستيان شفاينشتايغر وفيليب لام وتوماس مولر.



وقال هورست زيهوفر ، رئيس وزراء ولاية بافاريا ، إن المركز الجديد وملعب التدريب والاستاد سيشكلون مثلثا سحريا للنجاح المستقبلي للفريق ، وأضاف: إنه يشكل علامة فارقة في تاريخ بايرن ميونخ.