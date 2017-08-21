راموس: الحكام الإسبان "قساة".. يجب أن يتسامحوا أكثر

يعتقد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد أن الحكام الإنجليز أكثر تسامحا من نظرائهم في إسبانيا وطالب الحكام الإسبان بالسير على خطى نظرائم الانجليز بعد طرده في الفوز 3-صفر على ديبورتيفو لا كورونيا يوم الأحد.



وحصل قائد ريال مدريد على الإنذار الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تعديه بالمرفق على بورخا فالي لاعب ديبورتيفو في التحام في الهواء فيما حصل على الإنذار الأول لصفعه فابيان شار في مشاجرة أثناء توقف اللعب.



وقال راموس الذي طرد للمرة 23 مع ريال مدريد للصحفيين: نحن بحاجة للنظر إلى الكرة الإنجليزية في بعض الجوانب ومنح اللاعبين فرصة اللعب بحرية أكبر. أحب نظامهم أكثر. الحكام في أوروبا أكثر تسامحا، لا أتفق مع الإنذار (الثاني). كان قاسيا لكني أحترم رأي الحكم. لم أقصد إيذاءه فقط حاولت الحفاظ على نفسي لكنك تتعلم من كل شيء.



وشرح راموس الواقعة الأولى مع شار التي حدثت عندما كان زكريا بقالي لاعب ديبورتيفو مصابا على الأرض.



وقال راموس "لم نخرج الكرة من الملعب لأن المنافس لم يفعل ذلك (مبكرا في المباراة) اللاعبون ركضوا خلفي ونطحني شار في ظهري وكل ما فعلته أنني حاولت إبعاده دون محاولة إيذائه.



وراموس هو أكثر لاعبي ريال مدريد تعرضا للطرد ويأتي خلفه فرناندو هييرو المدافع السابق برصيد 12 بطاقة حمراء.



وطرد راموس 18 مرة في الدوري وثلاث مرات في دوري الأبطال ومرتين في كأس الملك بينما لم يطرد على الإطلاق في 143 مباراة مع منتخب إسبانيا.



وطرد خمسة لاعبين في ثماني مباريات في الدوري الاسباني هذا الأسبوع مقابل لاعبين اثنين فقط في تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.