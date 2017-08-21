كلوب: "المداورة" ستقودنا للمنافسة على الدوري وأبطال أوروبا

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن عليه الاعتماد على التشكيلة الكاملة وإشراك لاعبيه بالتناوب هذا الموسم لو أراد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا.



وأدخل كلوب خمسة تغييرات في التشكيلة الأساسية في الفوز 1-صفر على كريستال بالاس في الدوري يوم السبت وهي مباراة ما بين مباراتي هوفنهايم في دور التصفيات الأخير المؤهل لدور المجموعات بدوري الأبطال.



وأشار المدرب الالماني إلى أن فريقه لم يضمن أي شيء رغم انتصاره 2-1 في ألمانيا قبل مباراة الإياب في أنفيلد.



وقال كلوب للصحفيين: كلنا نخضع للضغط والبداية سريعة دائما. يجب أن تنطلق سريعا وتقدم الأداء المنتظر وكل هذه الأشياء، الفارق هذا الموسم هو أنه صعب للغاية. كنا نعلم أن التعادل (ضد بالاس) والحصول على نقطتين (من أول مباراتين) بدلا من أربع أو ست ليس أمرا جيدا لكننا نجحنا.



وتابع: لا يمكن فعل ذلك في تصفيات دوري الأبطال. الوضع صعب للغاية للفريقين وليس علينا فقط. نعم هو أمر استثنائي ولهذا قمنا بالتغييرات (في مباراة بالاس).



ومن المتوقع أن يعود ديان لوفرين وايمري تشان ومحمد صلاح إلى التشكيلة الأساسية ضد هوفنهايم يوم الأربعاء، وأشار كلوب إلى أنه سيواصل تغيير التشكيلة الأساسية خلال دوري الأبطال لو استمر البدلاء في تألقهم.



وأضاف: الأمر بين ايديهم لو لعبوا مثلما فعلوا (ضد بالاس) وقدموا نفس الأداء فسوف نقوم بالتغيير بنسبة مئة بالمئة، لو لم يفعلوا فلن نقوم بالتغيير لأننا لا نستطيع التفريط في مباراة. لا يمكننا القول إن ذلك ليس مهما.