ليفربول وإشبيلية يبحثان عن بطاقة التأهل الأوروبية

بعد أن حقق ليفربول الإنجليزي وإشبيلية الإسباني ونابولي الإيطالي انتصارات مقنعة في ذهاب الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، تتطلع الفرق الثلاثة إلى تفادي المفاجآت في جولة الإياب التي تقام الثلاثاء والأربعاء ، لتحقيق التوقعات بانتزاع بطاقة التأهل.



ويستضيف إشبيلية فريق باشاك شهير التركي يوم الثلاثاء بعد أن فاز الفريق الإسباني 2 - 1 ذهابا في تركيا ، بينما يحل نابولي ضيفا على نيس الفرنسي ، الذي خسر أمام منافسه الإيطالي ذهابا صفر - 2 .



ويسعى ليفربول ، بطل أوروبا خمس مرات ، لحسم مشاركته في دور المجموعات بدوري الأبطال للمرة الثانية فقط خلال ثمانية مواسم ، عندما يستضيف هوفنهايم الألماني بعد غد الأربعاء ، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول 2 - 1 في ألمانيا.



ورغم تقدم ليفربول في مباراة الذهاب وإقامة مباراة الإياب على ملعبه "أنفيلد" ، حذر حارس المرمى سيمون مينيوليه من الاستهانة بالمواجهة ، خاصة بعد الهدف المتأخر لهوفنهايم في مباراة الذهاب والذي جدد أمله في العودة.



وقال مينيوليه: كانت المنافسة قوية هناك. ومن سوء الحظ أن تلقينا هدفا قبل دقيقتين من النهاية ، بعد أن كنا متقدمين بهدفين خارج أرضنا.. ومع ذلك ، فحسم التأهل لدوري الأبطال ، أهم من نظافة الشباك. سأركز على ذلك طوال الوقت.



وكان يورغن كلوب المدير الفني لليفربول قد أجرى خمسة تغييرات على تشكيلته للمباراة أمام كريستال بالاس يوم السبت بعدما ادخر بعض أوراقه لمباراة الإياب أمام هوفنهايم.



وقال كلوب ، في إشارة إلى خوض فريقه خمس مباريات خلال 14 يوما ببداية الموسم: كلنا نواجه ضغوطا ودائما ما تكون البداية سريعة. هذا هو التحدي، وهذا هو الوضع. حتى الآن ، تسير الأمور بشكل جيد.



واستعاد هوفنهايم توازنه بعد الهزيمة أمام ليفربول ، وهي أول مباراة أوروبية للفريق الألماني ، بالفوز على فيردر بريمن في أولى مراحل الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) ، رغم إجراء تغييرات طفيفة.



ويتوقع أن يدفع جوليان ناجلزمان ، المدير الفني لهوفنهايم ، بأقوى تشكيلة للفريق في مباراة الأربعاء أملا في تحقيق حلم انتزاع بطاقة التأهل على حساب ليفربول.



وقال كريم ديميرباي لاعب خط وسط هوفنهايم: أتطلع إلى مواجهة ليفربول. يمكننا أن نحقق شيئا استثنائيا هناك. يمكننا قلب الموازين، وسنقدم كل ما لدينا من أجل ذلك.



أما إدواردو بريزو المدير الفني لإشبيلية، فقد تعززت خياراته قبل مباراة الإياب المقررة أمام باشاك شهير حيث بات الإسبانيان الدوليان نوليتو وخيسوس نافاس يتمتعان بجاهزية عالية ، بعد أن غابا عن التشكيل الأساسي للفريق في مباراة الذهاب.



وكان المدرب الأرجنتيني بريزو قد أراح جميع عناصر تشكيلته الأساسية للمنافسات الأوروبية، باستثناء لينجليت كليمونت وستيفن نزونزي ، في مواجهة إسبانيول بالدوري الإسباني.



وينتظر أن يعتمد في المباراة على العناصر التي حققت الفوز ذهابا، ومن بينهم وسام بن يدر وسيرخيو إسكوديرو ، اللذان سجلا هدفي الفريق ذهابا ، وقد يقرر الدفع بالثنائي نوليتو ونافاس منذ البداية.



وكان بريزو قد واجه انتقادات بسبب استبعاد العديد من عناصره الأساسية في مواجهة إسبانيول التي انتهت بالتعادل 1 - 1 ، لكنه صرح قائلا: حارس مرمى إسبانيول شكل عنصرا حاسما للنتيجة ، فقد صنعنا العديد من الفرص. علينا مواصلة العمل والنظر إلى الأمام.



ويخوض نابولي المواجهة أمام مضيفه نيس بثقة عالية، بعد أن افتتح مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي بالفوز على فيرونا 3 - 1 .



واحتفل المدير الفني ماوريسيو ساري بالمباراة رقم 100 له مع بداية موسمه الثالث في تدريب نابولي، وأشاد بتألق أركاديوز ميليك الذي سجل الهدف الثاني للفريق في شباك فيروما أمس الأول السبت.



وكان المهاجم البولندي ميليك قد تعرض لتمزق في أربطة الركبة في أكتوبر وحصل على فرصة مشاركة ضئيلة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي ، لكنه عاد للتألق من جديد.



وقال ميليك: كانت مباراة أولى جيدة في فيرونا. أنا سعيد بالهدف ومساعدة الفريق على الفوز. سنصارع يوم الثلاثاء من أجل دوري الأبطال.



وفي مباريات أخرى تقام الثلاثاء، يحل سلتيك الأسكتلندي ضيفا على أستانا الكازاخستاني (فاز سلتيك ذهابا 5 - صفر في جلاسكو) ويحل هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي ضيفا على ماريبور السلوفيني (فاز هبوعيل 2 - 1 ذهابا) كما يلتقي رييكا الكرواتي مع أولمبياكوس اليوناني (فاز أولمبياكوس ذهابا 2 – 1).



وتشهد مباريات الأربعاء صراع كوبنهاغن الدنماركي لتعويض خسارته أمام كاراباكا اجدام من اذربيجان صفر - 1 ذهابا، كما يواجه سلافيا براغ التشيكي مهمة صعبة لتعويض خسارته صفر - 2 ذهابا أمام أبويل نيقوسيا القبرصي، ويلتقي بوخارست الروماني مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي (تعادل الفريقان سلبيا في مباراة الذهاب) وسيسكا موسكو الروسي مع يانج بويز السويسري (فاز سيسكا 1 - صفر ذهابا).