موقع بريطاني يصور بطل كأس العالم كـ"مهرّب مهاجرين"

تقدم موقع بريتبارت، الإخباري (النسخة البريطانية)، باعتذار لنجم كرة القدم الألمانية لوكاس بودولسكي بعدما نشر الموقع صورة للاعب الدولي السابق برفقة خبر يتعلق بعمليات تهريب الأشخاص التي تجري بين المغرب وإسبانيا.



وذكر الموقع : يريد بريتبارت (النسخة البريطانية) الاعتذار للسيد بودولسكي وأشار إلى نسخة السابقة من الخبر الذي تضمن صورة لبودولسكي على دراجة بحرية.



وأضاف الموقع : لا يوجد دليل على أن السيد بودولسكي عضو عصابة مختصة بتهريب المهاجرين أو أنه تم تهريبه. نتمنى الأفضل للسيد بودولسكي عقب اعلانه الاعتزال الدولي مؤخرا.



كان موقع بريتبارت التابع لستيفين بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أقيل من منصبه قبل بضعة أيام، قد قام بوضع صورة ضاحكة للاعب الألماني مرتديا نظارة شمسية ورافعا علامة النصر، وهو على ظهر دراجة بحرية يقودها أحد البرازيليين خلال بطولة كأس العالم 2014.



واستخدم الموقع الصورة في مقال له يوم الجمعة الماضي أوضح من خلاله أن الشرطة الإسبانية رصدت مجموعة من المهربين من اللاجئين،وهم يقومون بنقل مهاجرين إلى أسبانيا على ظهر دراجة بحرية عبر مضيق جبل طارق.



وقام بريتبارت بإزالة الصورة مساء أمس الأحد، بعدما اكتشف العديد من القراء ووسائل الإعلام الخطأ المذكور.



ووكل بودولسكي(32 عاماً) الذي يلعب ضمن صفوف نادي فيسيل كوبه الياباني محاميا لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمقاضاة الموقع، حسبما أكد ممثل اللاعب لوكالة الأنباء الألمانية.