ميلان يتفق مع الكرواتي كالينيتش

اقترب المهاجم الكرواتي الدولي نيكولا كالينيتش بشكل كبير من الرحيل عن فيورنتينا الإيطالي والانضمام إلى صفوف ميلان الذي نشر عنوانا بموقعه الالكتروني يرحب فيه باللاعب.



وتردد أن كالينيتش وصل بالفعل إلى عيادة في ميلان للخضوع للفحص الطبي اليوم الاثنين تمهيدا لانضمامه إلى ميلان.



وكان انتقال اللاعب البالغ من العمر 29 عاما والذي قضى موسمين حتى الآن مع فيورنتينا ، أمرا متوقعا بعد أن غاب عن الجلسات التدريبية الأخيرة في معسكر فيورنتينا كما غاب عن المباراة التي خسرها الفريق أمام إنتر ميلان صفر - 3 يوم الأحد في بداية مشواره بالموسم الجديد للدوري الإيطالي.



وشارك كالينيتش في 69 مباراة في الدوري بقميص فيورنتينا سجل خلالها 27 هدفا، ويتردد أن قيمة انتقاله تبلغ 25 مليون يورو.