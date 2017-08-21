نيس يربك برشلونة ويرفع قيمة سيري

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن على نادي برشلونة دفع الكثير من الأموال من أجل الحصول على خدمات اللاعب الإيفواري جان ميشيل سيري، نجم وسط نيس الفرنسي.



وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الفرنسي أبلغ نظيره الإسباني بأن الشرط الجزائي في عقد اللاعب الإيفواري البالغ 40 مليون يورو انتهت مدته في منتصف يوليو الماضي.



وأكد نادي نيس في مفاوضاته مع برشلونة أنه على استعداد لإتمام صفقة انتقال سيري للنادي الكتالوني، ولكن بمقابل مادي يفوق الـ 40 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي القديم.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذا التغير المفاجئ في مسار المفاوضات أربك برشلونة لأنه كان قد حدد المبلغ المذكور كحد اقصى لقيمة هذه الصفقة.



وكان برشلونة قد توصل مع اللاعب الإيفواري في وقت سابق إلى اتفاق للانضمام إلى صفوفه خلال الأعوام الأربعة المقبلة.