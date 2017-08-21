نيمار: رئيس برشلونة لا يستحق منصبه.. تسبب بحزن زملائي

انضم المهاجم البرازيلي نيمار إلى خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق، وهاجم إدارة النادي الكاتالوني الحالية، مؤكداً أن زملاءه السابقين يشعرون بالحزن بسبب التخبط الإداري الذي يعيشه النادي.

وقال نيمار الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية: برشلونة يستحق أفضل من الإدارة الحالية، لا يجب استمرارهم في مناصبهم، لأنهم لا يستحقون البقاء في برشلونة، والعالم كله يعرف ذلك.

وواصل نيمار: أنا حزين جداً، أمضيت 4 أعوام في برشلونة وكنت سعيداً، وحتى عندما غادرت النادي كنت سعيداً، لكن بسببهم خرجت حزيناً، من جديد إنهم لا يستحقون الاستمرار في برشلونة.

ورفض نيمار التعليق على وضع برشلونة الحالي، وقال: لا يمكنني التحدث عن هذا الأمر وأنا في نادٍ آخر لأنني لا أعرف ما يحدث هناك، لكن أرى أن زملائي السابقين يشعرون بالحزن، وهذا يضايقني لأنني أملك الكثير من الأصدقاء هناك، وآمل أن تتحسن الأمور لمصلحة برشلونة.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق قد كتب عبر حسابه الشخصي في "تويتر": يجب أن نطرد بارتوميو (الرئيس الحالي) من أجل مصلحة برشلونة ومن أجل ضمان سعادة ليونيل ميسي.

ويحاول برشلونة التعاقد مع فيليب كوتينيو من ليفربول وعثمان ديمبلي من دورتموند، لكنه لم ينجح بعد، وتعاقد فقط مع البرازيلي باولينيو من غوانزو الصيني مقابل 40 مليون يورو في صفقة لم تلق القبول لدى الجماهير.