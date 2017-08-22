برشلونة يشكو نيمار إلى القضاء.. ويطالبه برد أمواله

أعلنت إدارة برشلونة مقاضاة لاعبها السابق نيمار الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان مطالبة إياه بدفع 8.5 مليون يورو بعد خرق بنود العقد المبرم بين الطرفين أواخر العام الماضي.

وأعلن النادي الكاتالوني في بيان رسمي أنه تقدم بشكوى ضد اللاعب المنتقل إلى النادي الفرنسي بصفقة تاريخية يطلب منه إعادة مبلغ 8.5 مليون يورو علاوة تجديده العقد مع النادي، بالإضافة إلى 10% من القيمة كغرامة تأخير.

وقالت إدارة برشلونة أنها توجهت إلى الجهات القضائية للدفاع عن حقوق النادي بعدما خرق نيمار العقد المبرم بين الطرفين والذي كان يستمر حتى 2021، وأنها لا تهتم إذا ما كان نيمار سيدفع المبلغ المطلوب أو إدارة باريس سان جيرمان.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان نهاية الشهر الماضي مقابل قيمة كسر قيمة عقده 222 مليون يورو، وبقي أسبوعاً حتى لعب مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان بعدما رفض برشلونة إرسال الأوراق الخاصة به.