رئيس بوكا جونيورز ينفي عودة تيفيز إلى الفريق

نفى دانيال أنغليسي رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني عودة المهاجم كارلوس تيفيز مهاجم فريق شنغهاي شينخوا الصيني إلى صفوف الفريق في الفترة الحالية.

وكان تيفيز قد رحل عن بوكا جونيورز في ديسمبر الماضي لينضم إلى الفريق الصيني بعقد مغري ، مدته عامين ، وجاءت زيارة اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إلى الأرجنتين لتثير شائعات عودته إلى الفريق الأرجنتيني خلال سوق الانتقالات الحالية.



ويتواجد تيفيز في الأرجنتين للعلاج من إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) ، لكن ينتظر عودته إلى الصين قبل نهاية الشهر الجاري.



ونشر أنغليسي ، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" ، صورة تجمعه بتيفيز وعلق عليها قائلا: قضيت فترة بعد الظهيرة مع كارليتوس (كارلوس تيفيز) وأسرته بعد غيابه لعدة أشهر. وتحدثنا عن حاضره في الصين وكذلك مستقبله. وأضاف: لن يعود الآن لكنني أثق في أنه سيرتدي قميص بوكا جونيورز مجددا في يوم ما.