البرتغالي كانسيلو ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي

المصدر: روما - أ ف ب

أعار نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم ظهيره الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو إلى إنتر ميلان الإيطالي مع خيار ضمه بشكل نهائي، بحسب ما أعلن الأخير يوم الثلاثاء.

وكان كانسيلو (23 عاما و5 مباريات دولية) خاض 91 مباراة في 3 مواسم مع فالنسيا سجل خلالها 4 اهداف.

وسيحمل كانسيلو الرقم 7 مع انتر الذي استهل موسمه بشكل جيد في الدوري الإيطالي بعد فوزه الصريح على فيورنتينا 3-صفر في المرحلة الافتتاحية.

وكان الفرنسي جيفري كوندوغبيا لاعب وسط نادي إنتر ميلان، سلك الطريق العكسي يوم الإثنين، بانتقاله على سبيل الإعارة لموسم واحد إلى فالنسيا مع خيار ضمه بشكل نهائي.