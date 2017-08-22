روخو يعود إلى تدريبات مانشستر يونايتد بعد غياب طويل

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مدافعه الأرجنتيني الدولي ماركوس روخو عاد للتدريب مع الفريق بعد غياب دام أربعة شهور بسبب الإصابة في أربطة الركبة.



وكان روخو (27 عاماً) قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أندرلخت البلجيكي في دور الثمانية لمسابقة الدوري الأوروبي وذلك في أبريل الماضي.



ورغم عودة اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق وظهوره بمستويات جيدة ، ينتظر أن يؤجل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق عودته للمشاركة في المباريات إلى وقت لاحق من الموسم الحالي.