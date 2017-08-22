ستيرلينغ ينقذ مانشستر سيتي من الخسارة أمام إيفرتون

أنقذ رحيم ستيرلنغ فريقه مانشستر سيتي من الخسارة أمام إيفرتون عندما سجل هدف التعادل المتأخر في المباراة التي انتهت 1-1 ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم إيفرتون بهدف سجله واين روني في الدقيقة 35 وتعادل رحيم ستيرلينغ لمانشستر سيتي في الدقيقة 82.



واضطر مانشستر سيتي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كايل والكر في الدقيقة 42، كما أنهى إيفرتون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مورغان شنايدرلين في الدقيقة 88.



وكان مانشستر سيتي قد فاز بمباراته الأولى أمام برايتون 2 - صفر ، فيما فاز إيفرتون على ستوك سيتي بهدف نظيف في الجولة الأولى من الدوري.



ويلتقي إيفرتون مع هايدوك سبليت الكرواتي يوم الخميس المقبل في مباراة الإياب للدور الحاسم المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي. فيما يلعب مانشستر سيتي مع بورنموث يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.