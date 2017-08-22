سيلتك يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

المصدر: باريس - أ ف ب

بلغ سلتيك الأسكتلندي حامل لقب 1967 دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، برغم خسارته أمام مضيفه أستانة الكازاخستاني 3-4 الثلاثاء في إياب الدور الفاصل.

وسجل الغاني باتريك تووماسي مرتين لأستانة في الشوط الثاني (49 و69) ليتقدم فريقه 4-1 بعد ثنائية النرويجي كريستوفر فاسباك (26 خطأ في مرمى فريقه) وسيريكجان موجيكوف (48)، تخللها معادلة للإنجليزي سكوت سينكلير (33).

وكان أستانة يبحث عن تحقيق مفاجأة تاريخية بعد خسارته ذهابا صفر-5، إلا أن سلتيك سجل ثنائية متأخرة عبر الفرنسي أوليفييه نتشام (80) ولي غريفيثز (90) ليتأهل 8-4 بمجموع المباراتين.

ويقدم سلتيك الذي يقوده المدرب السابق لليفربول، الإيرلندي الشمالي برندان رودجرز، أداء لافتا محليا، إذ لم يخسر في 52 مباراة متتالية آخرها السبت بفوزه على كيلمارنوك 2-صفر. وفي هذا الموسم، تلقى سلتيك الذي حقق الثلاثية المحلية الموسم الماضي (الدوري والكأس وكأس الرابطة)، هدفا واحدا فقط في تسع مباريات.