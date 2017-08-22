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شقيق زوران يتعرض إلى حادث إطلاق نار

المصدر: زغرب - د ب أ
زدرافكو وشقيقه زوران في مناسبة سابقة
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كشف التليفزيون الرسمي الكرواتي يوم الثلاثاء أن رمز كرة القدم الكرواتية زدرافكو ماميتش ، والذي يخضع لمحاكمة في قضية فساد أصيب إثر تعرضه لحادث إطلاق نار من مجهول.

وذكرت قناة "إتش.آر.تي" التليفزيونية أن شخصا مجهولا أطلق رصاصة أصابت الجزء السفلي من الساق ، في مدينة توميسلافغراد البوسنية ، ولاذ بالفرار ، وأن البحث جاري من جانب الشرطة.

وصرح المسعفون الذين نقلوا ماميتش إلى المستشفى بأن حالته لم تكن بالخطورة التي تهدد حياته ، ولم يجر الإعلان عن تفاصيل أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن ماميتش ، الرئيس التنفيذي السابق لنادي دينامو زغرب ، يعد أبرز رموز كرة القدم الكرواتية.

ويخضع ماميتش وشقيقه زوران وشخصان آخران للمحاكمة بتهمة التربح بشكل غير مشروع ، بمبلغ 130 مليون كونا (19 مليون دولار) على الأقل ، من صفقات انتقالات اللاعبين والتهرب الضريبي.

كلمات دالّة

#كرواتيا, #ماميتش, #دينامو زغرب, #زوران

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