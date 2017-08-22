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شنغهاي يذل غوانزو ويقترب من نصف النهائي

المصدر: شنغهاي - د ب أ
شنغهاي أحرز 3 أهداف خلال الشوط الثاني
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لقن شنغهاي الصيني لكرة القدم ضيفه ومواطنه غوانزو إيفرغراند درسا قاسيا وألحق به هزيمة ثقيلة 4- صفر يوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا ليقطع أكثر من من نصف الطريق إلى الدور المقبل.

ووجه شنغهاي صفعة قوية لفريق إيفرغراند ، الذي توج من قبل بلقب البطولة في 2013 و2015 ، وتغلب عليه برباعية نظيفة اليوم ليدنو شنغهاي من المربع الذهبي للبطولة على حساب غوانزو الذي يحتاج للفوز بخمسة أهداف نظيفة على ملعبه إيابا من أجل التأهل.

وأنهى شنغهاي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرازيلي الدولي هالك من ضربة جزاء في الدقيقة 38 .

وفي الشوط الثاني ، استغل شنغهاي الدفعة المعنوية التي نالها من هدف الشوط الأول وأمطر شباك قوانجتشو بثلاثة أهداف سجلها وانج شينتشاو في الدقيقة 46 وزميله وو لي في الدقيقتين 62 و64.

كلمات دالّة

#شنغهاي, #هالك, #غوانزو, #دوري أبطال آسيا

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