رسمياً.. كالينيتش ينضم إلى ميلان الإيطالي

أعلن نادي ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء، تعاقده مع الكرواتي نيكولا كالينيتش قادما من فيورنتينا، وتوقيعه عقدا لمدة أربعة أعوام، يشمل استعارته لمدة عام وخيارا إلزاميا بانتقاله بشكل نهائي.

وأفاد ميلان في بيان عن "ضم نيكولا كالينيتش من نادي فيورنتينا، في صفقة إعارة تتضمن إلزاما بالشراء"، مضيفا "وقع اللاعب عقدا لأربعة أعوام يمتد حتى 30 يونيو 2021".

وتأتي هذه الخطوة لتحسم جدلا مستمرا منذ أسابيع حول مستقبل الدولي الكرواتي البالغ من العمر 29 عاما، وصل إلى حد إعلان نادي فيورنتينا عزمه على معاقبة لاعبه بسبب غيابه عن التمارين، في خطوة بدت أنها محاولة من لاعب للضغط على النادي للتخلي عنه.

وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، بلغت قيمة صفقة كالينيتش 25 مليون يورو، منها عشرة ملايين في إطار الاعارة.

وانضم كالينيتش الى فيورنتينا عام 2015 قادما من دنيبرو الأوكراني، وبات من أبرز المهاجمين في دوري الدرجة الإيطالية الأولى. وساهم اللاعب الذي خاض تجربة سابقة مع بلاكبيرن روفرز الانكليزي بين 2009 و2011، في تصدر فيورنتينا ترتيب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 1998-1999، عندما سجل قبل عامين ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى إنتر ميلان، وقاد فريقه للفوز 4-1 على ملعب مضيفه. وسجل اللاعب 33 هدفا في 83 مباراة مع فيورنتينا.

ويشكل ضم كالينيتش الخطوة الأحدث لنشاط ميلان في سوق الانتقالات الصيفية، بعد أشهر من انتقال ملكيته إلى مستثمرين صينيين يعملون على تحقيق انتفاضة في النادي واستعادة أمجاده.

وضم ميلان لاعبين بارزين يتقدمهم مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي والمهاجم البرتغالي أندريه سيلفا (بورتو) وأندريا كونتي (أتالانتا).