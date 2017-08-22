ليفربول.. يتأهل إلى الأدوار الإقصائية عبر "التمهيدية"

يتفاءل أنصار ليفربول الإنجليزي بتأهل فريقهم إلى دوري أبطال أوروبا عبر الأدوار التمهيدية، على العكس من تأهله المباشر إلى دور المجموعات، وذلك منذ آخر بطولة أوروبية حققها الفريق قبل 12 عاماً.

ويلعب ليفربول لقاء إياب المرحلة الثالثة من الدور التمهيدي للتأهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا، أمام هوفنهايم الألماني يوم الأربعاء.

وحصل ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا 2004-2005 على حساب ميلان الإيطالي بركلات الترجيح بعد مباراة ملحمية، وكان قبلها قد وصل إلى دور المجموعات بعد تجاوز غريزر النمساوي في الأدوار التمهيدية.

وفي نسخة 2005-2006، بلغ ليفربول دور المجموعات بعدما تجاوز نيو ساينتس الويلزي وكاوناس الليتواني وسيسكا صوفيا البلغاري وبلغ دور المجموعات، قبل أن يخرج من الدور الثاني وتحديداً في ثمن النهائي، وبلغ النهائي بعدها بعام عندما خسر أمام ميلان 1-2، وكان قد بلغ النهائي بعدما تجاوز ماكابي حيفا الإسرائيلي.

وقابل النادي الإنجليزي فريق تولوز الفرنسي في الدور التمهيدي لنسخة 2007-2008 قبل أن يخرج في نصف النهائي على يد مواطنه تشيلسي.

ولعب ليفربول آخر مرة في الأدوار التمهيدية قبل الموسم الحالي، في نسخة 2008-2009 عندما واجه ستاندرد ليغ البلجيكي في الدور التمهيدي الثالث من البطولة ذاتها حتى وصل إلى دور ربع النهائي وخرج على يد تشيلسي مرة أخرى.

وفي المقابل، لا يصل ليفربول إلى الدور الثاني عندما يتأهل بشكل مباشر إلى دور المجموعات، ووضعته القرعة في نسخة 2009-2010 -في مجموعة ضمت ديبرتشيني المجري، فيورنتينا الإيطالي وليون الفرنسي. وكان فوزي النادي الإنجليزي الوحيدين على النادي المجري، بينما انهزم من فيورنتينا تحت قيادة المدرب الإيطالي برانديلي، ذهابا وإيابا، وخسر أمام ليون ذهابا وتعادل معه إيابا.

وفي آخر مشاركة له في نسخة 2014-2015 تأهل أحمر مدينة ليفربول لأبطال أوروبا مباشرة، وأسفرت القرعة بوضعه في مجموعة ريال مدريد الإسباني، لودوغريتس البلغاري وبازل السويسري. وتلقى ليفربول هزائم من بازل وريال مدريد "ذهاباً وإياباً" بينما تعادل إيابا مع لودوغريتس وبازل وخرج من دور المجموعات.