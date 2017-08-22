مارسيال: بوغبا سيكون أفضل لاعب في العالم

يقول الفرنسي أنطوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن مواطنه وزميله في الفريق بول بوغبا يملك كل الصفات والقدرات المطلوبة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام الخمسة المقبلة.



وعاد بوغبا عاد إلى صفوف يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في 2016 وأحرز له خمسة أهداف وساعد في صنع أربعة أهداف أخرى في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.



وبدأ بوغبا (24 عاما) الموسم الجديد بقوة مسجلا هدفين ومساهما في صنع هدف ثالث في أول جولتين من الدوري الإنجليزي ويعتقد مارسيال أن مواطنه يمكنه التطور للمستوى الأعلى ويصبح أفضل لاعب على مستوى العالم.



وقال مارسيال عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: إنه لاعب كبير وهو صاحب قدرات ومهارات فنية كبيرة إلى جانب قدرته المتميزة على التحمل. يمكنني القول إنه أفضل لاعب وسط في العالم، وهو لا يزال شابا أيضا ومن ثم فإن أمامه فرصة

ويمكنه التطور للأفضل. وإذا ما استمر في اللعب والتطور كما يفعل حاليا فأنا أعتقد أنه أيضا سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.



وأشاد مارسيال (21 عاما) الذي أحرز هدفين في أول جولتين من الموسم الحالي أيضا بدور بوغبا خارج المستطيل الأخضر مؤكدا إنهما يطمحان للفوز بالألقاب على المستويين المحلي والوطني.



وقال عن ذلك: نريد الفوز بالكثير من الألقاب سويا مع يونايتد ونود أيضا الفوز بكأس العالم مع منتخب فرنسا.



وسيسعى يونايد لتعزيز بدايته المثالية في الموسم الحالي عندما يستضيف ليستر سيتي في أولد ترافورد يوم السبت المقبل