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مرشح لرئاسة برشلونة يحذر من رحيل ميسي "مجاناً"

المصدر: برشلونة - د ب أ
بينديتو "يساراً" إلى جانب خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق
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أكد أغوستي بينيديتو المرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة الإسباني أن الإدارة الحالية للنادي الكتالوني تمر بلحظات خطيرة للغاية، محذراً من رحيل ليونيل ميسي مجاناً.

وأوضح بينيديتو في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الأسبانية، أن إدارة برشلونة كان لديها فترة الصيف بأكملها من أجل إبرام صفقات جديدة ولكن يبدو أن الفريق الكتالوني لن يختلف عما كان عليه في العام الماضي، مشيرا إلى خطورة عدم توقيع ميسي على عقود التجديد بعد.

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وقال: لقد وضعوا مسألة تجديد ميسي، اللاعب الأهم، في ذيل القائمة وحتى الآن لم يوقع، هذا مقلق، قضية ميسي قد تكون أسوأ من قضية نيمار لأنه سيكون من حقه الرحيل مجانا بدء من أول يناير المقبل.

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وأشار بينيديتو إلى أن مستقبل ميسي مع برشلونة بات مجهولا، واستطرد قائلا: ميسي أراد دائما فريقا قادرا على المنافسة، والوضع الحالي مقلق، لقد قال بارتوميو أن ميسي وقع على عقود جديدة في شهر يونيو ولكن الأمر لم يكن كذلك، بارتوميو لم يكن قادرا على دفع ميسي للتوقيع على عقود التجديد.

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وتابع: إذا لم يوقع ميسي فهذا سيكون لأنه لا يفهم ما يعنيه شراء العديد من لاعبي وسط الملعب، الانطباع السائد هو أن إدارة برشلونة لا تعرف ما تبحث عنه في سوق الانتقالات، هناك بعض الفوضى، والآن يبدو أن سيري (جان ميشيل سيري) في الطريق، وبه سيكون لدينا 11 لاعبا في وسط الملعب، فقدنا نيمار وتعاقدنا مع باولينيو.

كلمات دالّة

#بينديتو, #لابورتا, #ميسي, #بارتوميو

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