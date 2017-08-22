ميسي وسواريز يسخران من بيكيه.. والسبب نيمار

سخر ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز من زميلهما جيرارد بيكيه، عندما وضعا صورة حديثة لزميلهما السابق نيمار وكتبا "لقد عاد"، في إشارة إلى الصورة الشهيرة التي نشرها بيكيه عن اللاعب البرازيلي قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

ونشر ليونيل ميسي عبر حسابه في "إنستغرام" صورة له مع نيمار ولويس سواريز وكتب "لقد عاد" في رسالة موجهة إلى جيرارد بيكيه، وسرعان ما حصلت الصورة على 1.2 مليون إعجاب.

وكان بيكيه قد التقط صورة مع نيمار عندما كانا في الولايات المتحدة الأميركية وكتب "سيبقى" عندما كانت الأخبار تشير إلى رحيل نيمار المرتقب عن برشلونة، وهو ما حدث، مما وضع المدافع الدولي الإسباني في موقف محرج.

وانتشرت صور جماهير باريس سان جيرمان وهي ترتدي قمصان النادي مكتوبا عليها في الخلف "سيبقى" باللغة الإسبانية، بينما استخدمت أندية إسبانية وأوروبية أخرى الكلمة في أكثر من موقف، وكلها سخرية من بيكيه.

وبعدما ظن العالم أن نيمار باق، قال بيكيه في مؤتمر صحافي: الصورة التي نشرتها تعبر عن إحساس داخلي. أريد بقاء نيمار. إنه رأي شخصي فقط بشأن ما سيحصل بعد حديثي معه لكنه لا يحسم شيئاً.

ورد عليه نيمار في مؤتمر تقديمه لاعباً لباريس سان جيرمان، وقال: أخبرت بيكيه ألا ينشر الصورة لأنني كنت مشتتاً وقتها ولم أحسم قراري، ولكنه قام بوضعها عبر تويتر، لم أكن أريد حدوث ذلك ولكن في النهاية بيكيه صديقي.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في خطوة أثارت الكثير من الجدل، ورفعت عليه إدارة برشلونة قضية لدى المحاكم تطالبه بإعادة مبلغ 8.5 مليون يورو، إضافة إلى 10% نظير عدم التزامه بالعقد الذي وقعه نهاية العام الماضي.