ويلشر.. موهوب ذهب ضحية الإصابات و"السهر"

يعرف الإنجليزي جاك ويلشر متوسط ميدان أرسنال بموهبته الفريدية كأحد أبرز الأسماء بين لاعبي منتخب بلاده، لكن تلك الموهبة لم تعد مؤثرة حالياً بسبب الإصابات والمشاكل التي تسبب بها خارج الملعب.

وبدأ ويلشر مشواره في أرسنال، ولعب لصالح الفريق الأول في عمر السادسة عشرة موسم 2008-2009، ولعب بعدها بعام معاراً في صفوف بولتون، ليعود إلى النادي اللندني، ويتألق في مباراة تاريخية أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2010-2011 عندما فاز النادي اللندني 2-1 بهدفي أرشافين وروبين فان بيرسي، وهو ما دفع بيب غوارديولا مدرب برشلونة إلى وصفه بـ"اللاعب المتميز".

وعاد المدرب الإسباني وأثنى عليه مرة أخرى وهو مدرب لمانشستر سيتي الإنحليزي، وقال: أتذكره عندما لعب ضدنا في تلك السنة، لقد ترك انطباعا قويا، هو يملك مستوى عاليا جدا. أعلم فقط أن مشكلته تكمن مع الإصابات.

وعانى جاك مع الإصابات كثيرا فقد تعرض إلى 13 إصابة في مسيرته الكروية رغم صغر سنه. تعرض لأول إصابة في 09-10، ولم تبعده كثيراً عن الملاعب.

وغاب ويلشير عن موسم 11-12 كاملا لإصابته في الكاحل ثم في الركبة. وفي الموسم الذي تلاه غاب شهرا واحدا بسبب إصابته السابقة في الكاحل، وفي موسمي 13-14 و14-15 تعرض ويلشير لأربع إصابات جميعها في الكاحل بعدما تفاقمت الإصابة عليه.

وفي موسم 15-16 غاب ويلشير عنه منذ أغسطس حتى عاد في أبريل ولعب 3 لقاءات رسمية فقط. وأعار أرسنال ويلشير لنادي بورنموث الإنجليزي في 16-17 ولعب معهم 27 لقاء رغم تعرضه لإصابتين، واحدة في الركبة والأخرى في عظمة الساق الخلفية.

وبعيداً عن الإصابات، دخل اللاعب الإنجليزي الدولي في العديد من المشاكل والمشاجرات خارج الملعب. وتم القبض عليه في عام 2010 وهو يتشاجر أمام ملهى ليلي، وفي العام الذي تلاه تم تحذيره من قبل الشرطة بعد أن بصق على سائق أجرة يرتدي قبعة توتنهام غريم أرسنال.

وحذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2012، ويلشير بعد أن كتب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يراهن على 10 باوندات بأن زميله فريمبونغ سيسجل هدفا في إحدلى المباريات، يمنع القانون اللاعبين من المراهنة على مباريات فريقك.

وتم تصوير ويلشير في 2013 يدخن أمام ملهى ليلي وبعدها بشهرين تم إيقافه لمباراتين بعد قيامه بحركة لا أخلاقية لجمهور مانشستر سيتي أثناء المباراة التي جمعت الفريقين.

وشوهد جاك وهو يدخن أثناء تواجده في إحدى الحفلات في 2014، وبعدها بعام، تم التقاط صور له وهو يدخن داخل ملهى ليلي، وفي نفس العام غرم 40 ألف باوند بعد أن ردد أهازيجا مسيئة لتوتنهام في احتفالات الفريق بكأس إنجلترا.

وفي العام الماضي، التقطته كاميرات المصورين وهو يتشاجر مع بعض الأشخاص خارج أحد الملاهي الليلية في العاصمة لندن.