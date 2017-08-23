الاتحاد الإسباني يوقف غريزمان مباراتين

تم إيقاف أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد لمباراتين عقب طرده لسبه لحكم مباراة فريقه أمام جيرونا، والتي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت الماضي.

واحتج اللاعب الدولي الفرنسي عقب حصوله على إنذار بسبب ادعاء السقوط عقب التحام مع خوان مارتينيز مونويرا.

وذكر الاتحاد الإسباني للعبة في بيان أن أمام اتلتيكو 10 أيام عمل للتقدم بطعن ضد قرار إيقاف غريزمان.

وصادق الاتحاد الإسباني أيضا، على قرار إيقاف سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد لمباراة واحدة، بسبب طرده في فوز فريقه 3-صفر على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا.