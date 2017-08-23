بوكا جونيورز يهدد شنغهاي بالشكوى إلى "كاس"

هدد دانييل انخليتشي رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم، باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية في خلافه مع شنغهاي شينهوا الصيني وذلك للمطالبة بأكثر من ثلاثة ملايين دولار تتعلق بصفقة انتقال المهاجم كارلوس تيفيز.



وانضم تيفيز لشينهوا في يناير الماضي في صفقة انتقال بلغت قيمتها نحو 11 مليون يورو (12.96 مليون دولار) وزعم انخليتشي أن النادي الصيني لم يدفع اي مبالغ لناديه منذ الدفعة الاولى التي تلقاها بوكا عند اتمام الصفقة.



وقال انجليتشي لوسائل اعلام محلية: "نستعد حاليا لرفع دعوى أمام محكمة التحكيم الرياضية لأننا ارسلنا عدة مخاطبات للنادي (الصيني) ولم نتلق أي رد"زاعما ان شينهوا مدين لبوكا بأكثر من ثلاثة ملايين دولار.



وتيفيز (33 عاما) المهاجم السابق لمانشستر يونايتد ويوفنتوس موجود حاليا في بوينس ايرس لتلقي العلاج من اصابة في ربلة الساق دفعته للغياب عن أغلب فترات الموسم الأول له في الصين.



وخاض تيفيز 11 مباراة فقط في الدوري الصيني الممتاز منذ صفقة انتقاله التي كانت منتظرة لشينهوا قبل بداية الموسم وسجل هدفين فقط في ظل معاناة فريقه الجديد.



وحصل تيفيز على اذن بالعودة للارجنتين عقب توقيعه على اتفاق مع شينهوا يضمن عودته قبل استئناف الدوري الصيني عقب العطلة الدولية المقبلة.



واجتمع تيفيز مع رئيس نادي بوكا بعد وصوله للارجنتين بقليل الاسبوع الماضي وسط شائعات عن سعيه للعب للنادي لفترة ثالثة.



وقال متحدث باسم شينهوا: "تناول تيفيز الغداء مع رئيس نادي بوكا؟حسنا...لا نعرف أي شيء عن هذا الامر".



واضاف: "انه في اجازة ويملك الحق في لقاء اي شخص يريده. هذه حريته الشخصية.لن نعلق على اي شيء مثل هذا ناهيكم عن التدخل فيه".