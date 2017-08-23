حارس ساوثامبتون يحمي شباك توتنهام

تعاقد نادي توتنهام الانكليزي مع حارس مرمى ساوثمبتون الأرجنتيني باولو غازانيغا لمدة خمس سنوات، وذلك بحسب ما أعلنه الناديان الأربعاء.

وسيتنافس غازانيغا مع الهولندي مايكل فورم على مركز الحارس الثاني في الفريق، إذ أن الحارس الأساسي هو الفرنسي هوغو لوريس.

وكان الحارس الأرجنتيني البالغ من العمر 25 سنة قد أمضى الموسم الماضي معارًا إلى نادي رايو فاليكانو الإسباني، فيما بداية مسيرته في الملاعب الأوروبية فكانت مع فالنسيا الإسباني، قبل أن ينتقل إلى انكلترا في يوليو من العام 2011 وتحديدا إلى فريق غيلينغهام.

وعن انتقاله إلى السبيرز، قال غازانيغا: "لدي شعور رائع وأنا متشوق لكي أبدأ مع زملائي".

وبضم غازانيغا، يكون توتنهام قد أتم الصفقة الثانية له في سوق الانتقالات الصيفية، بعد انتدابه مدافع أياكس الهولندي دافينسون سانشيز.

وسبق لمدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو العمل مع غازانيغا عندما كان مدربا لساوثمبتون.