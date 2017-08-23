قائد إيفرتون: روني يستحق العودة إلى المنتخب الإنجليزي

قال فيل جاجيلكا، قائد إيفرتون، إن واين روني، أحدث تأثيرا فوريا مع عودته لصفوف الفريق، مشيرا إلى أن اللاعب سيكون سعيدا للعب لمنتخب بلاده ثانية إذا ما استدعاه غاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا.

وسجل روني، الذي عاد للنادي الذي شهد بدايته كلاعب قادما من مانشستر يونايتد الشهر الماضي، هدفي ايفرتون في الدوري الممتاز هذا الموسم بعد الفوز 1-صفر على ستوك سيتي والتعادل 1-1 مع مانشستر سيتي.

وتم ترشيح روني (31 عاما) للعودة لصفوف منتخب انجلترا قبل مباراتي مالطا وسلوفاكيا ضمن تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

وقال جاجيلكا لموقع النادي على الإنترنت: "لم يشك واين ولا حتى كافة أفراد التشكيلة في قدراته على الإطلاق. لست أعرف السبب في تشكيك بعض الناس فيه".

وأضاف: "استطاع إثبات ذاته عندما نال فرصة اللعب لعدة مباريات. يسجل مجموعة كبيرة من الأهداف في العادة لذا فإن سجله مع منتخب بلاده والأندية التي لعب لها جيد للغاية".

وتابع: "إذا ما دق مسؤولو المنتخب الإنجليزي بابه فانه سيكون سعيدا بكل تأكيد لانه أصغر مني اضافة لامتلاكه للكثير من الأهداف التي سيسعى لتحقيقها".