كلوب: لا خلاف مع كوتينيو.. ولا أعلم موعد عودته

أكد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عدم وجود أي مشكلات مع فيليب كوتينيو الذي بات هدفا لفريق برشلونة الإسباني، مشيرا إلى أنه على استعداد للترحيب بعودة اللاعب البرازيلي للتشكيلة عقب تعافيه من المرض والإصابة.

ورفض ليفربول ثلاثة عروض من النادي الإسباني، كان آخرهم الأسبوع الماضي. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن العرض الأخير يقدر بنحو 125 مليون يورو (146.85 مليون دولار).

وواصل كلوب التأكيد على أنه لا يريد بيع كوتينيو الذي غاب عن أول ثلاث مباريات مع ليفربول هذا الموسم بسبب إصابة في الظهر. وسيغيب لاعب الوسط المهاجم أيضا عن إياب الدور التمهيدي الأخير بدوري أبطال أوروبا أمام هوفنهايم الألماني يوم الأربعاء.

وأضاف كلوب للصحافيين أمس الثلاثاء: "أنتم تسألون عما إذا كانت كافة الأمور على ما يرام بيننا؟ وأنا أرد بالطبع. نعم.. قطعا.. بالتأكيد..100 في المئة" مشيرا إلى أنه لا يوجد أي موعد محدد لعودة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لتشكيلة الفريق.

وتابع كلوب: "لا يمكن لفيليب أن يبدأ غدا (اليوم الأربعاء) لانه علاوة على ما يعاني منه (من إصابة في الظهر) فإنه مريض ايضا. اذا ما بدأ في التدريب الأربعاء فإن الأمر سيتطلب بعض الوقت لانه لم يتدرب منذ فترة طويلة".

وفاز ليفربول 2-1 على هوفنهايم في ذهاب الدور التمهيدي الأخير في ألمانيا، وقال كلوب إن فريقه سيسعى للاستفادة من اللعب على أرضه لضمان مكان في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وأضاف: "اللعب في انفيلد يمثل عاملا رئيسيا (في الانتصار). نعرفه جميعا. إنه ملعب يحمل خصوصية كبيرة. لكن لا يمكن أن يحدث أي شيء من تلقاء نفسه ويجب علينا أن نؤدي كما ينبغي".