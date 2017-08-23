نابولي وإشبيلية يتأهلان إلى دور المجموعات

حسم نابولي الإيطالي تأهله لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه نيس الفرنسي 2 - صفر يوم الثلاثاء، فيما ضمن إشبيلية تأهله إلى الدور ذاته بعد تعادله مع إسطنبول باشك شهير 2-2 في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات .

وفي نيس، افتتح نابولي التسجيل عن طريق خوزيه كاييخون التسجيل في الدقيقة 48، وأضاف لورنزو إنسيني الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نابولي بهدفين نظيفين ليصعد الفريق الإيطالي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 - صفر، ويتحول الفريق الفرنسي للعب في الدوري الأوروبي.

وفي لقاء آخر في الدور نفسه، تعادل إشبيلية الإسباني مع ضيفه اسطنبول باشك شهير التركي 2-2، ولكن تأهل الفريق الإسباني بمجموع المباراتين بعد أن فاز ذهابا في تركيا 2-1.

وسجل أهداف إشبيلية إسكوديرو 52 ووسام بن يدر 74، بينما أحرز أهداف باشك شهير، إليا 16 وفيسكا 82.

وستقام قرعة دور المجموعات يوم الخميس بمدينة موناكو الفرنسية.