بعد غياب 4 أشهر.. نوير يعود إلى التدريبات

عاد حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني وقائده، مانويل نوير، إلى تدريبات فريقه، بعد أربعة أشهر من الغياب للإصابة، ليؤكد جاهزيته للعودة للملاعب السبت في المرحلة الثانية من بطولة الدوري الألماني "بوندسليغا"، وذلك خلال المباراة التي ستجمع بايرن ميونيخ ونظيره بريمن.

وغاب الحارس الدولي الألماني يوم الجمعة الماضي عن بداية الموسم الجديد لـ "بوندسليغا"، حيث لم يرغب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونيخ، في المخاطرة بالدفع به في المباريات حتى يتعافى تماما من الإصابة.

وتعرض نوير لإصابة بكسر في عظام القدم في أبريل، خلال مباراة بايرن ميونيخ في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وخضع الحارس الكبير لعملية جراحية ليخوض بعدها مرحلة تعافي، ما استوجب غيابه عن جميع مباريات النادي الألماني في مرحلة الاستعداد للموسم الجديد.

وتمثل عودة نوير، يوم السبت، لحراسة عرين بايرن ميونيخ بمثابة خبر جيد أيضا لمدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف.

ويبدأ المنتخب الألماني الأسبوع المقبل، استعداداته لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، أمام جمهورية التشيك والنرويج مطلع سبتمبر.